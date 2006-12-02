Два человека погибли и пять пострадали в автокатастрофе

Во Львове при столкновении грузопассажирского автомобиля "Газель" с легковым автомобилем "Lanos" два человека погибли и 5 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 18.13 по ул. Пасечная.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

***Всего за прошлые сутки на территории Украины зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 129, - травмированы.