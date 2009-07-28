Под колесами поезда «Минск - Симферополь» погибла женщина
09:54, 28 июля 2009Разное
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Трагедия в Крыму
В Крыму женщина, которая переходила железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора, погибла под колесами поезда «Минск - Симферополь».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
Трагедия произошла на железнодорожном переезде станции «Симферополь».
Погибла женщина, 1959 года рождения, отмечается в сообщении МЧС.
На место происшествия выезжали медики, представители транспортной прокуратуры и линейного отдела милиции станции «Симферополь».
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