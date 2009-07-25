Еврокомиссия разрешила слияние Fiat и Chrysler

Еврокомиссия разрешила слияние итальянского Fiat с американским концерном Chrysler.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“После оценки операции, Комиссия пришла к выводу, что трансакция не повлияет существенно на уровень конкуренции в Европейской экономической зоне или какой-либо значительной части ее”, - отмечается в сообщении.

Fiat и Chrysler достигли соглашения о слиянии в июне этого года. В соответствии с договоренностью, Fiat приобретет 20% акций Chrysler, увеличив свою долю в компании до 35%. Впоследствии эта доля может быть еще увеличена, в зависимости от успеха в достижении поставленных целей и возвращения использованных Chrysler фондов американского правительства.