В КНДР открылся первый fast-food

В Северной Корее открылся первый ресторан fast-food, передает Associated Press со ссылкой на южнокорейские СМИ. Ресторан быстрого обслуживания под названием "Самтаесун" был открыт в Пхеньяне при содействии сингапурской компании, которая обучила корейский персонал и предоставила оборудование.

Несмотря на то, что "Самтаесун" стилизован под предприятия быстрого питания, которые можно встретить во всем мире, меню ресторана состоит из блюд национальной кухни. Возможно, в ближайшем будущем в список блюд добавятся круассаны и хот-доги, но исключительно под корейскими названиями.

Специалисты считают, что еда в этом ресторане будет недоступна для обычного гражданина. Небольшое блюдо из рубленой говядины с булочкой стоит в нем 1,7 долл., что составляет половину ежедневного дохода среднестатистического северного корейца.

Открытие ресторана fast-food - не первая попытка северокорейских властей приобщить свой народ к кулинарным традициям других стран. Так, в марте 2009 г. в Пхеньяне открылся итальянский ресторан. Повара, работающие в нем, прошли обучение в Италии, а некоторые пищевые ингредиенты импортируются прямо из Европы.

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