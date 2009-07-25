В вольере броненосцев днем поддерживают полутьму

В Киевском зоопарке на «острове зверей» появились новые обитатели - пара девятипоясных броненосцев.

Как сообщает пресс-служба Киевского зоопарка, животные ведут ночной образ жизни, а поэтому в их вольере в дневное время поддерживается полумрак.

Броненосцы в Украине содержатся только в Киевском зоопарке. Привезли их в столичный зоопарк в марте этого года и некоторое время содержали в условиях карантина.

Девятипоясный броненосец (Dasypus novemcinctus), принадлежит к семейству броненосцев, отряда неполнозубых. В этот отряд также входят муравьееды и ленивцы.

Всего зоологам известно 20 видов этих животных, 19 из них живут исключительно в Южной Америке, и лишь девятипоясных броненосцев можно также встретить в Мексике и на юге США.

В Америке к нему отношение двойственное - фермеры недолюбливают броненосцев за их страсть к выкапыванию длинных нор, которые наносят ущерб посевам и полям. Но, с другой стороны, они уничтожают насекомых и их личинки - это главная пища броненосцев. За день зверьку весом в 4–8 кг, а именно столько весит девятипоясный броненосец во взрослом возрасте, нужно около 400 г пищи.

Несмотря на экзотический облик зверька, обмен веществ у броненосцев весьма схож с метаболизмом человека, но температура тела у них колеблется от 32 до 36 градусов Цельсия, к тому же она зависит от температуры окружающей среды. Поэтому распространение броненосцев и ограничено тропическими ландшафтами. В более холодном климате эти животные попросту замерзают. Зато низкая температура делает броненосцев идеальной моделью для исследования проказы - в крови других животных возбудитель этой болезни не выживает из-за высокой температуры тела.

Как отмечают специалисты Киевского зоопарка, привезенных броненосцев кормят мясом цыплят и приучить к этой пище не составило труда и к этой еде зверьки относятся даже более благосклонно, чем к личинкам мучника и зоофобоса.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года начальник Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА сообщила, что броненосцев - это два броненосца разного пола, чтобы можно было их размножать - подарил один из почитателей Киевского зоопарка.

С.БЕРЗИНА также поинформировала, что коллекцию зоопарка должны пополнить в ближайшее время многие новые животные, подаренные по случаю 100-летия, которое сейчас отмечает парк: «Это лебеди, пеликаны, целая группа хищников, в том числе манул – очень редкое животное».

Она отметила, что в этом году в столичном зоопарке , кроме экспозиции броненосцев, также в ближайшее время будет открыта экспозиция молодых львов.

Львов в возрасте 3,5 месяца планировалось доставить из Калининграда (Россия). Это 1 самец и 3 самки.

По состоянию на май этого года в коллекции зоопарка насчитывается 476 видов животных.