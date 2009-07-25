Премьер Литвы посетит Польшу на велосипеде
01:03, 25 июля 2009Разное
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Местные жители могут присоединиться
Премьер-министр Литвы Андриус КУБИЛЮС посетит Польшу на велосипеде, сообщает Польское радио.
Глава правительства Литвы с супругой и группой сопровождения из 40 человек приедут в понедельник на велосипедах в Сейны и Пуньск (район Сувалок на северо-востоке Польши).
По данным Польского радио, визит будет носить, скорее, туристический характер. При этом А.КУБИЛЮС планирует посетить консульство Литвы в Сейнах. Власти Пуньска уже приглашают местных жителей присоединиться к премьеру Литвы и сопровождать его во время велопробега по Польше.
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