Премьер Литвы посетит Польшу на велосипеде

Премьер-министр Литвы Андриус КУБИЛЮС посетит Польшу на велосипеде, сообщает Польское радио.

Глава правительства Литвы с супругой и группой сопровождения из 40 человек приедут в понедельник на велосипедах в Сейны и Пуньск (район Сувалок на северо-востоке Польши).

По данным Польского радио, визит будет носить, скорее, туристический характер. При этом А.КУБИЛЮС планирует посетить консульство Литвы в Сейнах. Власти Пуньска уже приглашают местных жителей присоединиться к премьеру Литвы и сопровождать его во время велопробега по Польше.