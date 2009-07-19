Александру Ширвиндту - 75

16:56, 19 июля 2009
Разное
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Актер получил орден

Президент РФ Дмитрий Медведев наградил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Артист, как сообщается, награжден "за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю педагогическую деятельность".

Александру Ширвиндту 19 июля исполняется 75 лет.

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