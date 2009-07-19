Александру Ширвиндту - 75

Президент РФ Дмитрий Медведев наградил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Артист, как сообщается, награжден "за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю педагогическую деятельность".

Александру Ширвиндту 19 июля исполняется 75 лет.