Ночной клуб загорелся днем

Сегодня днем в Херсоне горел ночной клуб «Космо».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Главного управления МЧС в Херсонской области, сообщение о пожаре поступило около 13.00. Жители Таврического микрорайона города сообщали, что уже полчаса горит ночной диско-бар “Космо”.

Благодаря оперативным действиям пожарных в 14.00 пожар на площади около 300 квадратных метров был локализован, а через час ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано около 50 человек личного состава и спецтехника.

Предварительная причина возгорания – разогревание битума на крыше заведения. Сумма ущерба устанавливается.