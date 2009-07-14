2 ДТП в Киеве: трое погибших и двое раненных
10:29, 14 июля 2009Разное
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Мерседес врезался в дерево
В Киеве во время двух дорожно-транспортных происшествий погибло трое и травмировано двое людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вечером 13 июля на улице Маршала Гречко в столице легковой автомобиль "Мерседес" врезался в дерево, вследствие чего погибли водитель и пассажир авто.
Кроме того, сегодня ночью на перекрестке Набережного шоссе и Днепровского спуска произошло столкновение легкового автомобиля "Шевроле" и грузовика "КамАЗ". Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 пассажира легкового авто, еще 1 пассажирка погибла.
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