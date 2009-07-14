2 ДТП в Киеве: трое погибших и двое раненных

В Киеве во время двух дорожно-транспортных происшествий погибло трое и травмировано двое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вечером 13 июля на улице Маршала Гречко в столице легковой автомобиль "Мерседес" врезался в дерево, вследствие чего погибли водитель и пассажир авто.

Кроме того, сегодня ночью на перекрестке Набережного шоссе и Днепровского спуска произошло столкновение легкового автомобиля "Шевроле" и грузовика "КамАЗ". Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 пассажира легкового авто, еще 1 пассажирка погибла.