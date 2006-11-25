В главном здании МГУ прогремел взрыв

Сегодня утром около 5:00 мск на третьем этаже главного здания Московского Государственного Университета им.М.Ломоносова (Москва) произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал "Вести". Сразу же после взрыва в здании распространился запах гари и включилась сигнализация.

В ходе дальнейшей проверки здания на 9 этаже был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Из коробки, стоящей в одном из помещений, торчали провода. В связи с этим была проведена повторная эвакуация. Неизвестный предмет был расстрелян взрывотехниками.

Жители общежития сектора корпуса "В", где произошел взрыв, были эвакуированы. Сообщается по крайней мере об одном пострадавшем.

Взрывом оказалась разрушена часть межкомнатной стены площадью несколько квадратных метров. Несущие конструкции здания не пострадали.

Версия взрыва бытового газа не подтвердилась. Эксперты-криминалисты считают, что скорее всего в здании было приведено в действие взрывное устройство.

Сейчас в здании продолжают работать оперативные службы города, в том числе кинологи со служебными собаками, которые обследуют все помещения. Ранее сообщалось, что около 8:40 мск в здании прогремел еще один взрыв, однако в городском ГУВД опровергли эту информацию.

По факту первого взрыва прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Ведется опрос свидетелей.

РБК