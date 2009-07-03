Мотоциклист сбил инспектора ГАИ

В Севастополе водитель мотоцикла «Сузуки» сбил инспектора ГАИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отдела ГАИ г.Севастополя, вчера в 22.55 25-летний мотоциклист у остановки общественного транспорта не выполнил требования инспектора ГАИ об остановке, которые подавались с помощью светящегося жезла и свистка, выключил свет фары, резко увеличил скорость движения и произвел наезд на инспектора ГАИ. После наезда мотоциклист пытался сбежать с места происшествия, но выехал на левую обочину, не справился с управлением, опрокинулся и был задержан.

Инспектор ГАИ был доставлен в больницу с множественными травмами.