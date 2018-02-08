На Житомирщине в этом году больше всего средств направят на льготные кредиты для строительства на селе

В прошлом году жители Житомирщины приняли 23 льготные кредиты на строительство, реконструкцию и приобретение жилья.

На Житомирщине в этом году больше всего средств из программы АПК направят на льготные кредиты по строительству на селе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«В этом году из областного бюджета на реализацию программы «Собственный дом» планируют выделить 2 млн грн, а на развитие органического производства – 100 тыс. грн », - сказано в сообщении.

Эти направления включены в Программы агропромышленного развития, которые должны утвердить депутаты во время областной сессии 7 марта.

Так, в частности, в области планируют направить 100 тыс. грн на развитие органического производства.

Предприятия, которые производят органическую продукцию могут получить частичное возмещение в размере 50 % понесенных затрат, включая НДС, в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, но не более 50 тысяч гривен. Также аграрии могут получить компенсацию в размере 20% стоимости приобретенного семенного материала, включая НДС, но не более 400 грн. на 1 гектар.

Также 2 млн грн планируют направить для предоставления государственного льготного кредитования индивидуальным сельским застройщикам или по программе «Собственный дом». Именно на это направление потратят самую большую сумму средств из Программы развития агропромышленного комплекса Житомирской области.

Так, в 2018 году сумму кредитных лимитов повышена: до 300 тыс. грн – для сооружения нового жилого дома, до 200 тыс. грн – для приобретения жилья и до 150 тыс. грн – для реконструкции или ремонту жилого дома или достройки жилого объекта незавершенного строительства. Также до 50 тыс. грн повышен кредитный лимит для сооружения инженерных сетей и подключение их к существующим коммуникациям.

Кроме этого, для участников антитеррористической операции предусмотрены льготы, по которым проценты за пользование кредитом не начисляются.

В целом же, в прошлом году жители Житомирщины получили 23 льготных кредита на строительство, реконструкцию и приобретение жилья на общую сумму 3 млн 605 тыс. грн из государственного и областного бюджетов.