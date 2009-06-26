Полиция не может найти личного врача Майкла Джексона

Кончина Майкла Джексона оставила множество нерешенных вопросов, среди которых сама причина смерти певца, судьба его троих детей, а также проблема оставшегося в наследство состояния, обремененного гигантскими долгами, сообщают мировые СМИ.

Король поп-музыки скончался в ночь на пятницу в больнице медицинского центра Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе. Джексону было 50 лет.

По предварительным данным, Майкл Джексон скончался от сердечного приступа, который мог быть вызван чрезмерно большим количеством болеутоляющих препаратов. Полиция заявила, что начала расследование по факту смерти певца. Также полиция отмечает, что соблюдает процедуры, стандартные при расследовании дел, получивших широкий общественный резонанс.

Как сообщает телеканал CNN, группа полицейских долгое время находилась в лос-анджелесском доме Джексона, во двор которого прибыли три автоэвакуатора и был вывезен серебристый BMW c техасскими номерами. Одной из главных целей полиции является допрос личного врача Джексона, который жил с ним в одном доме и делал регулярные уколы, однако сотрудники правопорядка до сих пор не могут его отыскать.

По информации Associated Press, предварительные результаты вскрытия станут известны в ночь на субботу. Однако судебный следователь Джерри Маккибен (Jerry McKibben) предупреждает, что окончательные результаты вскрытия станут известны только после токсикологической и гистологической экспертизы, на проведение которых может уйти несколько дней или даже недель.

Пока неясно, где и когда будет похоронен знаменитый артист, с кем будут жить трое его детей и какой размер представляет его наследство.

РИА "Новости"