ДТП в Одесской области: 2 погибших и 6 травмированных

Вчера около 21 часа на 38 км автодороги КПП Федосеевка - Котовск - Ананьев, водитель автомобиля “ВАЗ-21144”, двигаясь в направлении г. Котовска, не выбрал безопасную скорость, отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Daewoo Nubira”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля “ВАЗ-21144” от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один пассажир этого же автомобиля, водитель и четверо пассажиров автомобиля “Daewoo” получили телесные повреждения. Среди травмированных пассажиров автомобиля “ВАЗ” четырехлетний ребенок.