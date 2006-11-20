55 человек пострадали в результате взрыва на железной дороге

На железнодорожной станции в индийском штате Западная Бенгалия в понедельник прогремел мощный взрыв, погибли по меньшей мере пять человек, 50 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Представитель полиции не исключил, что число жертв может возрасти.

Взрыв поразил два припаркованных неподалеку автомобиля и два железнодорожных вагона. Его причины выясняются.

Станция, на которой произошел взрыв, находится в 550 километрах к северу от Калькутты - столицы штата Западная Бенгалия.