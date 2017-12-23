Всеукраинский съезд лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор"





Спикеры, которые подтвердили своё участие:

Сергей Тарута – народный депутат Украины

Андрей Рева – министр социальной политики Украины

Валентин Наливайченко – лидер общественно-политического движения «Справедливость», экс-председатель СБУ

Рефат Чубаров– председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины

Георгий Тука – заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

Данное событие - одно из важнейших в общественно-политической жизни Украины. Впервые за четыре года войны, лидеры около 200 общественных организаций, которые представляют 74 города Украины, решили объединить усилия для защиты конституционных прав жителей Донбасса и Крыма на национальном и международном уровнях. Только уравновешенная система коллективного лидерства имеет право на существование в современном обществе.

"На съезде будет учреждён принципиально новый адвокационный субъект - Всеукраинская Платформа Донбасса. Защита прав граждан, которые пострадали в результате агрессии РФ, теперь будет носить согласованный и системный характер в каждом регионе, в каждом городе нашего государства." - заявил один из инициаторов съезда, лидер Общественного движения "ЗЕМЛЯКИ" Борисичев Геннадий.

Дата проведения: 23 декабря 2017 года с 11-00 до 18-00

Начало регистрации: 10:00

Торжественное открытие мероприятия: 11:00

Место проведения: Киев, ул. Госпитальная, 4

Конференц-зал отеля «Premier Hotel Rus»

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