Всеукраинский съезд лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор"
Спикеры, которые подтвердили своё участие:
Сергей Тарута – народный депутат Украины
Андрей Рева – министр социальной политики Украины
Валентин Наливайченко – лидер общественно-политического движения «Справедливость», экс-председатель СБУ
Рефат Чубаров– председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины
Георгий Тука – заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
Данное событие - одно из важнейших в общественно-политической жизни Украины. Впервые за четыре года войны, лидеры около 200 общественных организаций, которые представляют 74 города Украины, решили объединить усилия для защиты конституционных прав жителей Донбасса и Крыма на национальном и международном уровнях. Только уравновешенная система коллективного лидерства имеет право на существование в современном обществе.
"На съезде будет учреждён принципиально новый адвокационный субъект - Всеукраинская Платформа Донбасса. Защита прав граждан, которые пострадали в результате агрессии РФ, теперь будет носить согласованный и системный характер в каждом регионе, в каждом городе нашего государства." - заявил один из инициаторов съезда, лидер Общественного движения "ЗЕМЛЯКИ" Борисичев Геннадий.
Дата проведения: 23 декабря 2017 года с 11-00 до 18-00
Начало регистрации: 10:00
Торжественное открытие мероприятия: 11:00
Место проведения: Киев, ул. Госпитальная, 4
Конференц-зал отеля «Premier Hotel Rus»
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