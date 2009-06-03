С нового года ездить на мопеде можно будет только с правами

С января 2010 года к управлению мопедами и мотороллерами будут допускаться лица, получившие удостоверение водителя категории А1.

Об этом сообщается в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины.

В ГАИ напоминают, что Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины “О дорожном движении”.

В частности, с января 2010 года вводится государственная регистрация в Госавтоинспекции мопедов, мотороллеров и других двухколесных транспортных средств, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Также, согласно новому законодательству, вводятся новые категории транспортных средств: А1 – мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт; В1 – квадро- и трициклы, мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 килограммов; С1 – предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до 7500 килограммов; D1 – предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сидения водителя, не превышает 16.

В то же время, право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, которые достигли:

шестнадцатилетнего возраста – категории А1, А; восемнадцатилетнего возраста – категории В1, В, С1, С; девятнадцатилетнего возраста – категории BE, C1E, СИЕ; двадцатиоднолетнего возраста – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Таким образом, отмечают в ГАИ, к управлению мопедами, мотороллерами, квадро- и трициклами могут быть допущены только лица, которые имеют удостоверение водителя соответствующей категории и достигли шестнадцатилетнего возраста.

В ГАИ сообщают, что, как и раньше, удостоверение водителя на право управления транспортным средством выдается тем, кто прошел медицинский осмотр, а также подготовку или переподготовку в соответствии с установленными планами и программами в заведении по подготовке водителей и сдал теоретический и практический экзамены в регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции.