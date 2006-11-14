Украинка вышла в финал конкурса ”Мисс Земля - 2006” (5 фото)

23-летняя киевская модель агентства "Star Model Group" представляет Украину на третьем по престижности в мире конкурсе красоты, который проходит на острове Боракай.

Сейчас украинка Карина Харчинская вошла в пятерку лучших и вышла в финал конкурса "Мисс Земля - 2006", который состоится 26 ноября.

Карина, кстати, уже обладает титулом мисс Украина Земля-2006.

Модель будет покорять жюри и зрителей в платьях и национальном костюме от Дианы Дорожкиной, которая обещает быть абсолютно новаторской и нестандартной.

По возвращении домой Карину ожидает благотворительная миссия как "Мисс Украина Земля".

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Фото "STAR model group"