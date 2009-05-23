Киев готов рассчитаться за... демонтаж новогодней елки

Киевская городская государственная администрация намерена в следующем месяце рассчитаться за демонтаж елки, которая была установлена на Крещатике на новогодние праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на расширенном заседании коллегии администрации, дав соответствующее поручение начальнику Главного финансового управления Виктору ПАДАЛКЕ.

Как отмечалось на заседании, город до сих пор не рассчитался за демонтаж елки. Вместе с тем уже необходимы средства на следующее общегородское масштабное мероприятие – празднование Дня столицы и Дня Киева. В целом долг города за елку составляет 759 тыс. грн.

По поручению А.ГОЛУБЧЕНКО, в мае город должен погасить 500 тыс. грн. долга, а остальных – в следующем месяце.

На вопрос журналистов, почему город не рассчитался за елку раньше, А.ГОЛУБЧЕНКО ответил, что Киев не имел средств, и работы по ее демонтажу были проведены в долг.