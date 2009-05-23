Минюст дал ГАИ доступ к Единому реестру доверенностей

Министерство юстиции предоставило Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины доступ к Единому реестру доверенностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Согласно приказу, Минюст будет предоставлять на запросы ГАИ сокращенные выдержки из реестра, содержащие информацию, которая дает возможность убедиться в факте существования и действия определенной доверенности. Сокращенная выдержка будет содержать, в частности, сведения о доверителе и его представителях (для физических лиц: фамилия, имя и отчество), а также тип, номер государственной регистрации, серийный номер и описание транспортного средства – для доверенностей в отношении транспортного средства.