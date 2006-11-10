Табачник: Голодомор - преступление тоталитарной системы

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК называет Голодомор 1932-1933 годов преступлением тоталитарной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

“Я считаю, что это было страшное преступление тоталитарного режима против народов Украины, Казахстана и других мест, где люди голодали”, - сказал вице-премьер.

“Это была страшная трагедия, которая была привнесена и упала на все общество”, - добавил он.

В то же время, Д.ТАБАЧНИК отметил, что пока не определился относительно своего отношения к президентскому законопроекту относительно Голодомора, поскольку получил его лишь несколько часов назад, и не успел ознакомиться с текстом.

“Мы будем на следующей неделе это обсуждать”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 ноября внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

Проект закона предусматривает признание Голодомора актом геноцида украинского народа.