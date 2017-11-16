С 16 ноября в украинский прокат выходит "Берлинский синдром"

БЕРЛИНСКИЙ КАПКАН ДЛЯ КЛЭР

«БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» на экранах Украины

2017 г., Триллер / Драма / Детектив, 1 час 56 мин

Режиссер: Кейт Шортланд

Актеры: Тереза Палмер, Макс Римельт, Маттиас Хабих, Эмма Бадинг.

С 16-го ноября в Киеве и по всей Украине, стартует фильм режиссера Кейт Шортленд "Берлинский синдром".

"Во время отдыха в Берлине фотожурналистка Клэр встречается харизматичного незнакомца по имени Энди, и между ними сразу возникает притяжение. Их совместная прогулка по городу перетекает в совместную ночь в доме Энди, где Клэр наслаждается радостями мимолетного романа. Когда она просыпается на следующее утро, то оказывается, что Энди ушел на работу, а она оказывается заперта в квартире. Поначалу Клэр думает, что ее кавалер допустил ошибку, но затем выясняется, что он не собирается выпускать ее. Никогда."

В основе сюжета фильма лежит одноименной дебютный роман Мэлани Жустин.

Фильм был впервые показан 20 января 2017 года на кинофестивале «Санденс». Также он стал участником программы «Панорама» 67-го Берлинского кинофестиваля.

Интервью с создателями фильма.

ЖДЕМ вас:

С 16 ноября в кинотеатрах Украины на фильме «Берлинский синдром»

Запросы на интервью, предложения по сотрудничеству, а также аккредитация СМИ при наличии анонса asmila@mail.ru Алена Смилык

ИНТЕРЕСНЫЕ факты

* Тереза Палмер называет свое участие в фильме одним из тех переживаний в жизни, которые изменили ее больше всего, а также самым освобождающим съемочным опытом в своей карьере

* «Берлинский синдром» — первый роман австралийской писательницы Мелани Йоостен

* За свой роман «Берлинский синдром» Мелани Йоостен получила награду Kathleen Mitchell Award for Young Writers и была названа лучшим молодым романистом 2012 года по версии Sydney Morning Herald (Sydney Morning Herald Best Young Novelist 2012)

* Съемки фильма начались в Берлине в сентябре 2015 года, в ноябре переместились в Мельбурн, где и закончились

* После окончания съемок Тереза Палмер сразу отправилась на съемки фильма «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) режиссера Мэла Гибсона, получивший четыре номинации и две премии «Оскар» и три номинации на «Золотой глобус»

* Незаметной смены локаций было очень сложно достичь: все внешние съемки были проведены в Берлине, а квартира Энди снималась в студии в Мельбурне.

* Критики находят фильм похожим на ранние произведения Романа Полански

* Макс Римельт начал актерскую карьеру в девять лет.