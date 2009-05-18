ДТП в Киеве: лишенный прав водитель отправил в больницу 5 человек

По вине лишенного прав водителя в ДТП в Киеве травмированы пять человек, среди них - двое маленьких детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня в 2.30 на Броварском проспекте водитель автомобиля “КИА Cerato”, двигаясь в направлении станции метро “Лесная”, не соблюдая безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем “ВМW-520” Республики Молдовы, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров - граждан Молдовы и один пассажир - гражданин России автомобиля “ВМW” получили телесные повреждения. Среди травмированных двое детей: годовалый и семилетний мальчики.

Как сообщили в Госавтоинспекции г. Киева, водитель автомобиля “КИА Cerato” на момент ДТП не имел при себе удостоверения водителя. Как установлено позже, решением Броварского районного суда от 14.04.2009 года по ст. 130 ч.1 КУоАП за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии этот водитель был лишен прав.