Статую стоимостью 3 млн. фунтов сдали в металлолом

Британской полиции удалось раскрыть одну из самых дерзких краж произведений искусства в истории Великобритании - кражу скульптуры работы Генри Мура, которая была совершена 5 лет назад, пишет в воскресенье газета The Guardian.

По данным британских правоохранительных органов, бронзовая статуя весом в две тонны, которая оценивалась в 3 миллиона фунтов стерлингов, была продана на металлолом за 1,5 тысячи фунтов.

Статуя - одна из «Лежащих фигур» Г.Мура длиной три метра, высота и ширина которой составляли по два метра - находилась на территории Фонда скульптора в графстве Хартфордшир. Вечером 15 декабря 2005 года трое воров подъехали к ней на грузовике и просто погрузили на него скульптуру с помощью лебедки.

За информацию, которая поможет найти скульптуру, была объявлена награда в 10 тысяч фунтов стерлингов. Полиция уже тогда выдвигала версию, по которой статуя была украдена ради переплавки на металл. Теперь эта версия подтвердилась - по данным следствия, статуя была продана скупщикам металлолома и в дальнейшем вывезена из страны, предположительно, в Китай.

Г.Мур, который умер в 1986 году, считается одним из выдающихся деятелей современного искусства. Он создавал большие абстрактные работы в бронзе или из камня, используя в качестве образов изломанные человеческие формы.