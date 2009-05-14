В НУ-НС родилась идея нового налога на владельцев автомобилей

Народные депутаты Украины от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КОВАЛЬ, Борис ТАРАСЮК и Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО предлагают ввести налог на собственников автомобилей, который должен перечисляться за каждый литр топлива, купленного во время заправки.

Это предусмотрено законопроектом о налоге на топливо с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов №4074 от 14 мая 2009 г., который размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, вычисление среднего размера налога осуществляется на основании данных Госкомстата Украины путем деления общей годовой суммы поступлений в бюджет от налога с владельцев транспортных средств за прошлый год на общее количество литров горючего, реализованного потребителям за прошлый год, с учетом коэффициента, который учитывает инфляционные процессы.

По мнению авторов законопроекта, действующий закон «О налоге с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» от 6 декабря 2006 г. с изменениями устанавливает дискриминационные условия для всех категорий налогоплательщиков.

«Принятие законопроекта позволит увеличить поступления в государственный бюджет, поскольку количество автомобилей, яхт, моторизированных лодок и других механизмов в Украине и общее количество сожженного горючего постоянно растет, – отмечается в объяснительной записке к проекту закона. – Кроме того, налог будут платить как физлица (иностранные граждане – УНИАН), так и иностранные юрлица – владельцы автомобильного транспорта, других механизмов, которые эксплуатируют дороги и водоемы, что обеспечит значительные дополнительные поступления в бюджет».

В то же время в заключении Главного научно-экспертного управления указано, что фактически проектом внедряется новый вид налога, однако в закон «О системе налогообложения», в котором определяется перечень общегосударственных и местных налогов и сборов, соответствующие изменения не вносятся.

Кроме того, поданные к проекту документы не содержат никаких расчетов и обоснований, которые бы предоставили возможность оценить преимущества предложенного механизма. Вместе с тем, база расчета налога нестабильна и будет ежегодно изменяться, что окажется затруднительным для субъектов хозяйствования, так как они не смогут планировать свои расходы.