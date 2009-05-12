Как украинцы оценивают антикризисную деятельность власти (опрос)

Украинцы в целом негативно оценивают работу центральных органов власти в условиях кризиса. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Европейского института интеграции и развития (ЕИИР) и Киевского международного института социологии, переданные агентству УНИАН.

По результатам опроса, наиболее негативно респонденты оценивают деятельность Президента Украины, Верховной Рады и Национального Банка по преодолению последствий экономического кризиса. «Очень плохо» и «скорее плохо» - деятельность Президента - 53% и 32% соответственно, ВР - 49% и 31%, НБУ - 38% и 27%. «Скорее хорошо» и «очень хорошо» - деятельность Президента - 8% и 2% соответственно, ВР - 11% и 1%, НБУ - 11% и 1%. Более эффективной украинцы считают деятельность правительства - «очень хорошо» и «скорее хорошо» оценивают его роботу 3% и 20% опрошенных.

Намного лучше граждане оценивают антикризисную деятельность местной власти: «скорее хорошо» и «очень хорошо» - 32% и 6%. На втором месте по уровню эффективности находятся органы внутренних дел. Работу МВД считают «очень хорошей» и «скорее хорошей» 24% украинцев.

Исследование проходило методом телефонного интервью с 6 по 10 мая 2009 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в 68 населенных пунктах во всех областях Украины и в автономной республике Крым.