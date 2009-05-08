Лобовое столкновение в Одесской области: 4 погибших, 2 травмированных

В 02.35 8 мая в Одесской области, в поселке Александровка Ильичевского городского совета, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия на месте погибли четверо людей, еще двое - в тяжелом состоянии госпитализированы. На месте трагедии работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 90 автоаварий, в которых погибли 8 человек, и травмированы 123 человека.