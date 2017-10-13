13 октября в Киеве состоится Первый Всеукраинский Golos Fest Ukraine – Блокчейн для Медиа

Фестиваль Golos Fest Ukraine – это уникальное медиа-событие на котором журналистам и блогерам наглядно продемонстрируют возможности технологии Блокчейн для монетизации авторского контента, борьбы с плагиатом и ангажированностью современных медиа.

На первом Фестивале свободных медиа Golos Fest Ukraine спикеры расскажут, как технология Блокчейн способна кардинально изменить средства массовой информации и какие возможности открывают для разработчиков такие платформы как Golos.io.

Мероприятие будет включать в себя два потока презентации: первый – это доклады представителей власти и топовых журналистов страны; второй – это выступления разработчиков, которые уже работают на существующих платформах Блокчейн для Медиа.

Панель медиа-экспертов представят:

Эмине Джапарова , первый заместитель министра информационной политики Украины. Спикер выступит с темой: Информационное общество – тенденции и вызовы.

, первый заместитель министра информационной политики Украины. Спикер выступит с темой: Информационное общество – тенденции и вызовы. Андрей Куликов , глава правления ГО «Громадське радіо», тема доклада: Окно возможностей в современной журналистике.

, глава правления ГО «Громадське радіо», тема доклада: Окно возможностей в современной журналистике. Юлия Артамощенко , редактор спецпроектов телеканала «Прямой», автор доклада: Современный журналист: внутренние и внешние сдерживающие факторы.

, редактор спецпроектов телеканала «Прямой», автор доклада: Современный журналист: внутренние и внешние сдерживающие факторы. Ярослава Бойко, сокоординатор инициативы Kyiv Smart City представит тему Роль инноваций в эволюции современных медиа.

сокоординатор инициативы Kyiv Smart City представит тему Роль инноваций в эволюции современных медиа. Светлана Ризноокая, главный редактор портала недвижимости Hats.kiev.ua, выступит с темой Современные технологии и традиционные медиа: взаимодействие или война

В панели разработчиков участников Фестиваля ожидают выступления:

Марины Гурьевой , CEO в Cyber Fund, которая выступит с докладом на тему развития технологии Блокчейн, тенденциях и векторах развития как в странах СНГ, так и по всему миру.

, CEO в Cyber Fund, которая выступит с докладом на тему развития технологии Блокчейн, тенденциях и векторах развития как в странах СНГ, так и по всему миру. Павла Мартынова , CEO в Steepshot, который поделится опытом создания собственных проектов, с помощью Golos API.

, CEO в Steepshot, который поделится опытом создания собственных проектов, с помощью Golos API. Андрея Соболя, основателя в One Sock Team.

Представители медиа-потока поднимут пласт важных тем в информационном пространстве, а также расскажут о перспективах развития медиа-рынка.

Предварительно аккредитованные представители СМИ будут иметь эксклюзивную возможность принять участие в дискуссионной панели, обсудить все вопросы лично с медиа-экспертами и присоединиться к праздничной вечеринке.

Место проведения Фестиваля: новый инновационный центр столицы – ЦеХаб, г. Киев, ул. Крещатик, 29.

Дополнительная информация и предварительная аккредитация для СМИ по телефону: 0937962104 или v@aroundb.com

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке:http://golosfest.ticketforevent.com/