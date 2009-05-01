В Луганске на станции очистки воды произошла утечка хлора

Около 3-х часов ночи 1 мая в Луганске, на станции биологической очистки ООО „Лугансквода”, в помещении хлораторной из-за разгерметизации на трубопроводе произошла утечка около 1 килограмма жидкого хлора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие этого пострадала 1 человек, которого с диагнозом «отравления легкой степени» госпитализировали. Через два часа подразделением Государственной пожарной охраны МЧС и аварийно-восстановительной бригадой предприятия последствия утечки ликвидированы. Угрозы населению и окружающей среде нет. Причина аварии устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.