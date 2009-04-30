Донецкая ГАИ раскрыла около 300 преступлений

В Донецкой области с начала года сотрудники Государственной автомобильной инспекции раскрыли 289 преступлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В том числе раскрыто 70 фактов незаконной перевозки оружия и наркотиков, 10 грабежей, 14 незаконных завладений автотранспортом, 13 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 16 краж.

В частности, вечером 29 апреля в милицию поступил звонок о том, что в Артемовском районе с применением холодного оружия совершено нападение на водителя такси, в результате чего злоумышленники завладели автомобилем «ВАЗ-21099».

В результате оперативных мероприятий сотрудники ГАИ в течение нескольких часов разыскали автомобиль со злоумышленниками и задержали их. По факту совершенного преступления проводится расследование.