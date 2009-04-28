В Харьковской области взорвалась мина: погибли два подростка

В Харьковской области на мине времен Великой Отечественной войны подорвались трое подростков, двое из них погибли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла в 23.00 27 апреля в селе Топольское Изюмского района Харьковской области. Мина взорвалась в багажнике скутера во время движения, вследствие чего погибли двое подростков, 1993 и 1994 гг. рождения, еще один (1994 г.р.) с осколочными ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован.