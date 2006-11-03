Как проводить референдум по НАТО

В дискуссиях часто слышу вопрос: как ты себе представляешь вступление Украины в НАТО, если Россия костями ляжет, но не допустит этого. Пусть и ценой благосостояния собственного, российского, народа.

И в самом деле, вроде бы трудно представить, как мы здесь под боком у такого неуравновешенного соседа будем референдум проводить относительно натовского членства, принимать какие-то решения на государственном уровне, усиливать нашу армию...

На самом же деле, думаю, вступление Украины в НАТО состоится не вопреки России, а благодаря ей. Если бы не российский фактор, возможно, украинское общество в ближайшее десятилетие так бы и не созрело до осознания необходимости интеграции в клуб развитых стран. Именно благодаря России повод провести референдум с “правильным” результатом у нас таки появится, и, наверное, не один. Об этом свидетельствует весь предыдущий опыт украинского государственного строительства. Воистину нас “сплотила Великая Русь”. Даже Майдан, я уверена, состоялся благодаря великой объединяющей силе, каковой для украинцев является Российская Федерация. Помню, какое возмущение во время помаранчевых событий вызвало сообщение о том, что Администрацию Президента защищают российские спецназовцы, что Кучма летал в Петербург советуется c Путиним, что в России разворачивается антиукраинская истерия.

Да, именно российский фактор будет служить единению украинцев вокруг идеи европейской интеграции и вступления в НАТО.

Скажем, референдум можно было проводить, когда Россия подняла бучу вокруг Тузлы. Тогда, наверное, процентов 80 украинцев проголосовали бы за евроатлантический курс. Но таких “тузл”, к сожалению (или к счастью!), нас ожидает еще много. Потому нужно только дождаться очередной выходки, донести правду людям и проголосовать.

Оксана Охримчук, г. Киев