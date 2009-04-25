В Вооруженных Силах учрежден новый праздник

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ издал приказ №196 от 22 апреля 2009 года «Об учреждении в Вооруженных Силах Украины Дня топографической службы».

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, данный приказ издан с целью воспитания у военнослужащих патриотизма, верности Воинской присяге и боевым традициям Вооруженных Сил Украины, мобилизации личного состава на успешное выполнение планов боевой подготовки, поддержки постоянной боевой готовности и дальнейшего укрепления престижа топографической службы Вооруженных Сил Украины.

Отныне ежегодно 29 мая в Вооруженных Силах Украины будет отмечаться профессиональный праздник – День топографической службы Вооруженных Сил Украины.

Топографическая служба Вооруженных Сил Украины предназначена для заблаговременной подготовки территории Украины в топогеодезическом отношении, топогеодезического и навигационного обеспечения повседневной деятельности Вооруженных Сил Украины, топогеодезического и навигационного обеспечения войск (сил) в операциях (боевых действиях).