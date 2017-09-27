Премьера фильма "Межа очікування" в кинотеатре "Украина"

27 сентября в 19-00 в кинотеатре «Украина» состоится премьера фильма «Межа очікування».

Организаторы: Международная общественная организация Internews и общественная организация «Интерньюз-Украина» (кинотеатр «Украина», синий зал, ул. Архитектора Городецкого, 5) .

Существуют темы, настоящую глубину которых может передать только кино. Пленные и пропавшие без вести люди с начала российской военной агрессии против Украины - одна из таких. Именно ей посвящен фильм «Межа очікування». Фильм о людях, оказавшихся на грани всего. Грани жизни, страха, боли, надежды. Но существует ли предел ожидания? Сколько может ожидать человек, пока окончательно изверится? Что дает силы жить, когда жить уже, казалось бы, не для кого?

• 19:05 -19:20 пресс-подход

Общение с организаторами и авторами картины - сценаристом Сергеем Бибиком, режиссером Станиславом Цехмистренко.

• 19:30 - 19:40 презентация от организаторов и авторов картины

• 19:40 - 20: 30 кинопоказ

Фильм транслируется на украинском языке с английскими субтитрами

НУЖНА предварительной аккредитации.

Для аккредитации необходимо сообщить: название СМИ, ФИО и контакты на ishcherba@internews.ua или по телефону + 38 (068) 951-10-05. Аккредитация открыта до 20:00 25 сентября (понедельник) 2017 года. Получить приглашение можно по указанным в анонсе контактами.

Количество мест ограничено.