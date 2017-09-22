Госгеонедра представляют Украину в Китае

Вчера, 21 сентября Государственная служба геологии и недр Украины представила ресурсный потенциал Украины в сфере недропользования в г. Сиань, Китай. Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, природные ресурсные возможности Украины представил в.и.о. Председателя Госгеонедр Олег Кирилюк. Руководитель ведомства заявил, что Евразийский экономический форум — это прекрасная возможность представить Украину на высоком международном уровне.

- Имея такой колоссальный потенциал полезных ископаемых, мы должны найти новые возможности для привлечения иностранных инвестиций в разработку недр Украины. Ведь благодаря таким мерам можно не только перенять опыт работы геологических служб других стран, но и ознакомить международное сообщество и потенциальных инвесторов с перспективами освоения недр в Украине — подчеркнул Олег Кирилюк.

Пресс-служба Госгеонедр отметила, что представят Украину на Евразийском экономическом форуме также Председатель Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых Георгий Рудько и председатель НАК «Надра Украины» Ярослав Климович.

Напомним, Евразийский международный экономический форум проходит с 21 по 23 сентября в г. Сиань, Китай. В форуме принимают участие делегации из 18 стран мира, в том числе Китай, Иран, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иордания, Марокко и другие.

Как сообщал УНИАН, Минэкологии выступило за создание открытого реестра геологической информации.