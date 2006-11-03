В Одессе “Мицубиси” наехала на регулировщика
11:42, 03 ноября 2006Разное
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Инспектор госпитализирован
В Одессе автомобиль совершил наезд на инспектора ГАИ, который регулировал движение транспорта на перекрестке
В городе Одессе местный житель автомашиной “Мицубиси” наехал на инспектора ГПС УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области сержанта милиции, который на перекрестке улиц регулировал движение транспорта.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, вследствие наезда работник милиции получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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