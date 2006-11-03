В Одессе “Мицубиси” наехала на регулировщика

В Одессе автомобиль совершил наезд на инспектора ГАИ, который регулировал движение транспорта на перекрестке

В городе Одессе местный житель автомашиной “Мицубиси” наехал на инспектора ГПС УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области сержанта милиции, который на перекрестке улиц регулировал движение транспорта.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, вследствие наезда работник милиции получил телесные повреждения и был госпитализирован.