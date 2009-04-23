НТКУ не хватает денег на Евровидение

Национальная телекомпания Украины (НТКУ) из-за финансовых проблем не только не в состоянии оказать посильную помощь украинской участнице песенного конкурса "Евровидение-2009" Светлане ЛОБОДЕ, но может даже отказаться от освещения мероприятия с места событий.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-президент НТКУ Роман НЕДЗЕЛЬСКИЙ, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Р.НАДЗЕЛЬСКОГО, в связи с тем, что в эпоху кризиса "не предусмотрено большого финансирования", под угрозой находится также поездка в Россию на "Евровидение" большой группы журналистов Первого национального канала (телеканал находится в управлении НТКУ).

Как сообщалось, "Евровидение-2009" состоится в мае в Москве. Участница от Украины С.ЛОБОДА выступит 14 мая во втором полуфинале конкурса. Как она сообщила ранее, ее команда испытывает определенные финансовые сложности в подготовке к песенному конкурсу. Более того, певица призналась, что для участия в "Евровидении" ей даже пришлось заложить собственную квартиру.