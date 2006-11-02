Медики восстановили зрение 117-летней жительнице Беларуси

В клинике «Оптимед» сделана уникальная операция по восстановлению зрения старейшей жительнице Беларуси - 117-летней Анне БОРИСЕВИЧ.

Как сообщили УНИАН в клинике, последние годы А.БОРИСЕВИЧ практически ничего не видела. «Я просила Бога поскорее меня забрать, но теперь, когда я увидела свет Божий, можно и подождать», - сказала пациентка после операции. Теперь могут исполниться две заветные мечты долгожительницы: сходить в костел и увидеть правнуков.

В “Оптимеде” сообщили, что А.БОРИСЕВИЧ только на один год моложе американки Мод-Фари ЛЮЗ, которая признана Книгой рекордов Гиннесса самой старой жительницей планеты. При этом “Ассошиэйтед Пресс” считает А.БОРИСЕВИЧ главной долгожительницей Земли: документально подтверждено, что она родилась 5 мая 1888 года и была свидетельницей двух мировых войн, Октябрьской революции и распада СССР.