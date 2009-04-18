Китайцы бросились делать татуировки на английском
23:30, 18 апреля 2009Разное
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Чем вызвана новая мода?
Среди жителей Китая начался настоящий бум на татуировки с английскими буквами, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Telegraph.
Как пишет газета, владельцы тату салонов отмечают внезапный интерес к татуировкам на английском языке, 30-40 % китайцев, решивших сделать себе тату, выбирают надписи на английском. В то же время, как сообщает газета, чем вызвана новая мода, пока неясно.
Культура татуировки существует в Китае не одно тысячелетие, но во времена коммунистического режима нанесение татуировок было под негласным запретом. Вновь украшать тело татуировками в Китае начали около пяти лет назад.
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