16 сентября в Киеве состоится фестиваль Jewish Open Space ІІ – яркий еврейский праздник в центре столицы!

Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, WhatsApр связывают нас между собой и миллионами людей по всему миру! А мы - jewishpeople.in.ua - предлагаем всем заглянуть в социальные сети с еврейским колоритом. И это вам не что-нибудь, это надо видеть J

Наших гостей ждут живой звук, живая радость, живое общение и море позитива и креатива в еврейском стиле! Все это оффлайн, под открытым небом в Киеве и СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

ЧТО ТАМ БУДЕТ?

Арт-платформы

Крутое общение и угощение

Квесты, игры, клубы

КОНЦЕРТЫ: живая музыка от группы Dereсh

Еврейские танцы и театр

Новые знакомства

Фотозоны

Программа для детей

Хесед и благотворительные проекты

КОГДА ЭТО БУДЕТ?

16 сентября

13:00 - 19:00

ГДЕ ЭТО БУДЕТ?

Киев, Мариинский парк

ВХОД СВОБОДНЫЙ

*БОНУС – подарок за регистрацию, розыгрыш суперприза на концертах фестиваля

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:

Сайт: www.jewishpeople.in.ua

Facebook: Фестиваль Jewish Open Space ІІ

Вы журналист и хотите сделать сюжет/статью о фестивале? Пишите сюда: media@kemokiev.org