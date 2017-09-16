16 сентября в Киеве состоится фестиваль Jewish Open Space ІІ – яркий еврейский праздник в центре столицы!
В этом году тема фестиваля - social network.
Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, WhatsApр связывают нас между собой и миллионами людей по всему миру! А мы - jewishpeople.in.ua - предлагаем всем заглянуть в социальные сети с еврейским колоритом. И это вам не что-нибудь, это надо видеть J
Наших гостей ждут живой звук, живая радость, живое общение и море позитива и креатива в еврейском стиле! Все это оффлайн, под открытым небом в Киеве и СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
ЧТО ТАМ БУДЕТ?
Арт-платформы
Крутое общение и угощение
Квесты, игры, клубы
КОНЦЕРТЫ: живая музыка от группы Dereсh
Еврейские танцы и театр
Новые знакомства
Фотозоны
Программа для детей
Хесед и благотворительные проекты
КОГДА ЭТО БУДЕТ?
16 сентября
13:00 - 19:00
ГДЕ ЭТО БУДЕТ?
Киев, Мариинский парк
ВХОД СВОБОДНЫЙ
*БОНУС – подарок за регистрацию, розыгрыш суперприза на концертах фестиваля
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:
Сайт: www.jewishpeople.in.ua
Facebook: Фестиваль Jewish Open Space ІІ
Вы журналист и хотите сделать сюжет/статью о фестивале? Пишите сюда: media@kemokiev.org