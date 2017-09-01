Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей

Первая леди государства Марина Порошенко и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в поселке Петриковка на Днепропетровщине открыли реконструированную школу с первой в Украине ресурсной комнатой и библиотекой для детей с особыми потребностями. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Проект был реализован по техническому заданию Благотворительного Фонда Порошенко, который воплощает программу «Инклюзивное образование - уровень сознания нации», и при содействии председателя Днепропетровской ОГА. Ресурсная комната - специально оборудованный класс, где дети с особыми потребностями смогут учиться по индивидуальной программе. Коррекционные педагоги будут помогать мальчикам и девочкам, в частности, получить повседневные бытовые навыки. Для этого закуплена вся необходимая мебель и техника.

«Сегодня мы открываем Петриковскую школу. Именно такими должны быть опорные школы по всей Украине. Это действительно пример для многих регионов, как надо помогать особым детям получать качественные знания в хороших условиях. Участие в проекте по развитию инклюзивного образования принимают пять областей, но ресурсная комната в Петриковской школе - самая первая. Это образец, который будет внедряться в других регионах», - отметила супруга Президента Украины Марина Порошенко.

Ресурсная комната создана по европейским стандартам и адаптирована к украинским реалиям. Подобные помещения функционируют в учебных заведениях США, Норвегии, Дании, Литвы и Молдавии, а теперь их преимуществами смогут пользоваться четверо учеников с особыми потребностями Петриковской школы.

«Наконец дети с особыми потребностями получили возможность посещать обычные школы. Мы понимаем волнения этих детей и их родителей, поэтому делаем все, чтобы сделать обучение максимально комфортным. Кроме ресурсной комнаты, в этом году открываем медиатеки в 50 школах области. Здесь можно позаниматься с коррекционным педагогом, почитать, посидеть в Интернете, отдохнуть, пообщаться со сверстниками. Одну из таких комнат обустроили в Петриковской школе. Всего в области работают уже почти 150 инклюзивных школ, где учатся около 400 детей», - рассказал Валентин Резниченко.

Чтобы дети учились в комфортных условиях, Петриковскую школу отремонтировали впервые за 87 лет, заменили все коммуникации, установили новые окна, утеплили фасады. Всего в этом году команда Валентина Резниченко реконструирует в области 25 школ.