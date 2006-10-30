Погиб человек, на которого упал рекламный щит
19:38, 30 октября 2006Разное
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Второй тяжело травмирован
В Одессе упал рекламный щит - один 28-летний мужчина погиб и еще один такого же возраста тяжело травмирован.
Как сообщает “5 канал”, часть двухметрового бетонного ограждения с рекламой упала из-за сильного ветра.
По данным МинЧС Украины, щиты не были закреплены должным образом. В частности, отсутствовало специальное крепление в земле. Вместо этого, рекламные конструкции были пристроены только к ограждению.
Представители железной дороги, которым принадлежит ограждение, пока не комментируют инцидент. На место происшествия также не прибыли и представители рекламной компании, которая владеет щитами.
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