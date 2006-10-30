Погиб человек, на которого упал рекламный щит

В Одессе упал рекламный щит - один 28-летний мужчина погиб и еще один такого же возраста тяжело травмирован.

Как сообщает “5 канал”, часть двухметрового бетонного ограждения с рекламой упала из-за сильного ветра.

По данным МинЧС Украины, щиты не были закреплены должным образом. В частности, отсутствовало специальное крепление в земле. Вместо этого, рекламные конструкции были пристроены только к ограждению.

Представители железной дороги, которым принадлежит ограждение, пока не комментируют инцидент. На место происшествия также не прибыли и представители рекламной компании, которая владеет щитами.