”Мисс Европа - 2006” (16 фото)

В Национальном дворце "Украина" в Киеве состоялась финальная церемония международного конкурса «Мисс Европа-2006».

Жюри конкурса в итоге назвало победительницей конкурса представительницу Франции Александру Розенфельд.

Студентка академии МВД, «Мисс Украина-2006» Елена АВРАМЕНКО впервые в истории конкурса стала «Первой вице-мисс Европы – 2006».

Судьбу европейской короны пришлось решать путем переголосования, поскольку впервые две претендентки на награду из Украины и Франции получили одинаковое количество голосов жюри.

«Мисс Беларусь» и «Мисс Польша» получили звание вице-мисс.

Корону победительницы вручили ведущие финальной церемонии «Мисс Европа-2006» – звезда французского телеканала TF-1 Жан Пьер ФУКО и известная телеведущая, «Мисс Россия-2005» Виктория ЛОПЫРЕВА.

Победительница также получила приз на сумму 100 тыс. евро и корону с бриллиантами, которая оценивается в 350 тыс. евро.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа» входит в тройку самых престижных конкурсов красоты в мире: Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Европа. В этом году в конкурсе «Мисс Европа-2006» приняли участие 34 страны.

Глава жюри конкурса, итальянский дизайнер Роберто Кавалли

Леонид Кравчук и Катя Осадчая