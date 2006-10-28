”Мисс Европа - 2006” (16 фото)

21:25, 28 октября 2006
Разное
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Жюри конкурса назвало победительниц

В Национальном дворце "Украина" в Киеве состоялась финальная церемония международного конкурса «Мисс Европа-2006».

Жюри конкурса в итоге назвало победительницей конкурса представительницу Франции Александру Розенфельд.

Студентка академии МВД, «Мисс Украина-2006» Елена АВРАМЕНКО впервые в истории конкурса стала «Первой вице-мисс Европы – 2006».

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьбу европейской короны пришлось решать путем переголосования, поскольку впервые две претендентки на награду из Украины и Франции получили одинаковое количество голосов жюри.

«Мисс Беларусь» и «Мисс Польша» получили звание вице-мисс.

Корону победительницы вручили ведущие финальной церемонии «Мисс Европа-2006» – звезда французского телеканала TF-1 Жан Пьер ФУКО и известная телеведущая, «Мисс Россия-2005» Виктория ЛОПЫРЕВА.

 

 

Победительница также получила приз на сумму 100 тыс. евро и корону с бриллиантами, которая оценивается в 350 тыс. евро.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа» входит в тройку самых престижных конкурсов красоты в мире: Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Европа. В этом году в конкурсе «Мисс Европа-2006» приняли участие 34 страны.

Глава жюри конкурса, итальянский дизайнер Роберто Кавалли
Леонид Кравчук и Катя Осадчая

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Европа 2005 Шермин Шахривар передает свою корону победительнице

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