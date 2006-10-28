”Мисс Европа - 2006” (16 фото)
Жюри конкурса назвало победительниц
В Национальном дворце "Украина" в Киеве состоялась финальная церемония международного конкурса «Мисс Европа-2006».
Жюри конкурса в итоге назвало победительницей конкурса представительницу Франции Александру Розенфельд.
Студентка академии МВД, «Мисс Украина-2006» Елена АВРАМЕНКО впервые в истории конкурса стала «Первой вице-мисс Европы – 2006».
Судьбу европейской короны пришлось решать путем переголосования, поскольку впервые две претендентки на награду из Украины и Франции получили одинаковое количество голосов жюри.
«Мисс Беларусь» и «Мисс Польша» получили звание вице-мисс.
Корону победительницы вручили ведущие финальной церемонии «Мисс Европа-2006» – звезда французского телеканала TF-1 Жан Пьер ФУКО и известная телеведущая, «Мисс Россия-2005» Виктория ЛОПЫРЕВА.
Победительница также получила приз на сумму 100 тыс. евро и корону с бриллиантами, которая оценивается в 350 тыс. евро.
Международный конкурс красоты «Мисс Европа» входит в тройку самых престижных конкурсов красоты в мире: Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Европа. В этом году в конкурсе «Мисс Европа-2006» приняли участие 34 страны.
|Глава жюри конкурса, итальянский дизайнер Роберто Кавалли
|Леонид Кравчук и Катя Осадчая
|Мисс Европа 2005 Шермин Шахривар передает свою корону победительнице