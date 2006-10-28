Титул «Мисс Европа-2006» завоевала представительница Франции

Вчера вечером, в Национальном дворце "Украина" в Киеве состоялась финальная церемония международного конкурса «Мисс Европа-2006», которая транслировалась в прямом эфире в 12 европейских странах.

Как передает корреспондент УНИАН, жюри конкурса в составе: председателя жюри «Мисс Европа-2006» – известного кутюрье Роберто КАВАЛЛИ, композитора Омара АРФУША, председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Раисы БОГАТЫРЕВОЙ и депутата Крымского парламента Нестора ШУФРИЧА, избрали победительницей конкурса представительницу Франции.

А украинка, студентка академии МВД, киевлянка, «Мисс Украина-2006» Елена АВРАМЕНКО впервые в истории конкурса стала «Первой вице-мисс Европы – 2006».

«Мисс Беларусь» и «Мисс Польша» получили звание вице-мисс.

Также следует отметить, что судьбу европейской короны пришлось решать путем переголосования, поскольку впервые две претендентки на награду из Украины и Франции получили одинаковое количество голосов жюри.

Корону победительницы вручили ведущие финальной церемонии «Мисс Европа-2006» – звезда французского телеканала TF-1 Жан Пьер ФУКО и известная телеведущая, «Мисс Россия-2005» Виктория ЛОПЫРЕВА.

Победительница также получила приз на сумму 100 тыс. евро и корону с бриллиантами, которая оценивается в 350 тыс. евро.

Справка УНИАН. Международный конкурс красоты «Мисс Европа» входит в тройку самых престижных конкурсов красоты в мире: Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Европа. В этом году в конкурсе «Мисс Европа-2006» приняли участие свыше 30 стран.