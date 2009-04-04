Playboy оштрафовали за показ... программ для взрослых

Британское агентство по надзору и регулированию в сфере СМИ (Ofcom) оштрафовало телеканал Playboy на 22,5 тысячи фунтов стерлингов (более 32 тысяч долларов США), сообщает BBC News.

Поводом для штрафа стал показ в эфире телеканала семи программ эротического содержания.

Шоу для взрослых были показаны в эфире Playboy One в 2007 году, когда телеканал был бесплатным и незашифрованным. Уже в феврале программа передач была сильно отредактирована: самые откровенные передачи убрали из сетки вещания, а в сентябре 2008 года Playboy One заменили на телеканал для взрослых с платным доступом.

Надзорные органы получили пять жалоб на продемонстрированные в эфире шоу, в том числе на программу под названием "Аппетитные соседки". Зрителей возмутили откровенные сцены, а также прозвучавшие в программах слова и выражения.

Четыре года назад телеканал Playboy One был оштрафован Ofcom на 25 тысяч фунтов за показ порнографического фильма в нарушение программы передач.

Лента.ру