К лету в Киеве могут распродать все пляжи?

Всеукраинское общество охраны природы заявляет об угрозе ликвидации киевских пляжей.

Как передает портал «Комсомольской правды», оказывается, в распоряжении Киевской городской государственной администрации о подготовке мест отдыха города к летнему сезону отсутствует понятие пляж, как таковое.

При этом коммунальное предприятие "Плесо", которое занимается охраной, содержанием и эксплуатацией внутренних водоемов Киева и прибрежных пляжей и зон отдыха уже сократило 133 должности, которые заполнялись в период летнего сезона.

Кроме того, 31 марта гендиректор «Плесо» Евгений СМЫКУН издал приказ о сокращении еще 266 человек, а также ликвидировал все пляжные хозяйства Киева (всего 27 единиц).

Сотрудники предприятия "Плесо" и общественные организации в 2008-2009 годах обращались и в силовые структуры, и в парламент с просьбой отреагировать на действия КГГА и коммунальных предприятий Киева в отношении городских пляжей, но безрезультатно.

Председатель Киевской городской организации природоохранного общества, бывший руководитель «Плесо» Николай ЩЕПЕЦ объясняет действия КГГА и "Плесо" по ликвидации пляжей их намерением продать территории, занимаемые сейчас прибрежными зонами отдыха, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года киевские власти заявили о намерении открыть в столице до конца года 12 новых пляжей и зон отдыха.