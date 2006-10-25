Министру Гриценко на день рождения подарили удочку и корабль

Сегодня министр обороны Украины Анатолий Гриценко празднует свое 49-летие. Кто поздравил министра, какие подарки он получил и как собирается праздновать VIP решил узнать у ближайшего окружения Анатолия Степановича.

Как рассказала корреспонденту VIPа супруга министра Юлия Мостовая, сегодня утром она провела вместе с четырьмя детьми фотосессию. «Нас фотографировал мой брат. А потом мы сговорились с помощником мужа, и тот поставил ему на стол фотографию семьи. Мне кажется, этот подарок должен был понравиться».

В семье Гриценко еще нет каких то особых семейных традиций празднования дней рождений. Но, по словам Юлии Мостовой, в прошлом году «мы подарили мужу фильм. Это был фильм про его работу, политическую жизнь, смонтированный из кусочков старых фильмов. Его я заказала у Дмитрия Чекалкина, а озвучили фильм профессиональные актеры».

Юлия Мостовая призналась, что праздновать по-семейному сегодня не будут. Этому есть несколько объективных причин. «Во-первых немного приболели дети, а во-вторых у мужа напряженный график работы».

«Гулять и поздравлять будем в субботу. Соберутся родственники, друзья и мы дружно сделаем шашлык».

Анатолия Гриценко успели уже поздравить Президент, Кабинет министров, военная коллегия Минобороны, журналисты, - рассказал корреспонденту VIPа пресс-секретарь министра обороны Андрей Лысенко.

По его словам, сегодня по этому торжественному случаю состоится торжественный обед для членов военной коллегии, а ближе к 17:00 туда подъедут друзья и народные депутаты.

Также Андрей Лысенко рассказал и о подарках, полученных именинником. Среди них множество картин, макетов военной техники, среди которых и модель флагмана украинского флота фрегата «Гетман Сагайдачный», а от профсоюза министру подарили… удочку.