Укрпатриотов нужно воодушевить, так что пишите…

(Ироничные пожелания российского посетителя украинским авторам для написания мнений на тему политики Росси. – МОДЕРАТОР) Укрпатриотов нужно воодушевить, так что давайте пишите:

– про несостоявшийся энергетический альянс России с Германией;

– потом упомяните про претензии, которые ЕС собирался выставить России по поводу Энергетической хартии, Грузии и грузин, а также Политковской и прочей демократии (про то, как эти претензии были высказаны и что ответил Путин, не пишите, – впечатление испортит);

– также упомяните ПАСЕ, ОБСЕ и Мадридскую группу – это к тому, как не любят Россию за рубежом;

– ну а на сладкое, давайте что-нибудь оптимистичное по поводу Украины и ее взаимоотношений с ЕС;

– не забудьте также санкции к Грузии, с которыми Россия (якобы) села в лужу – упомяните почтовые переводы, которые теперь идут через Киев. И вообще – побольше про героическую борьбу грузинского народа с российским империализмом. Такой статье одобрение обеспечено!!!

P.S. Я не сомневаюсь в ваших талантах, к тому же почти уверен, что на эти темы вы и напишете. Части украинского общества, которая радуется любой неудаче России и писает паром на форумах, очень понравится...

Алексей, Россия