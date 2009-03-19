Американцам будут приплачивать за покупку новых машин

Во вторник в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий выплату бонусов в размере от 3 до 7,5 тысяч долларов тем автолюбителям, кто решит сменить старую машину (более восьми лет эксплуатации) на новую, экономичную модель. Как сообщает freep.com, эта программа уже получила поддержку со стороны американских автоконцернов и руководства профсоюза работников автопрома UAW.

Программа будет распространяться только на автомобили, выпущенные в Северной Америке, стоящие не больше 35 тысяч долларов и отвечающие определенным требованиям по расходу топлива. Для машин, собранных в США, максимальный расход топлива не должен превышать 8,7 литра на сто километров пробега, а для автомобилей, выпущенных в Мексике и Канаде - не более 7,8 литра. Автомобили, собранные за пределами Америки, в программе участвовать не смогут.

Как отмечается в законопроекте, чем меньше модель расходует топлива, тем большую сумму сможет получить ее владелец. Кроме того, покупатель любого автомобиля, собранного в Америке, расходующего не больше 2,35 литра на сто километров пробега, смогут получить в виде бонуса максимально возможную премию в размере 7500 долларов. Правда такой расход топлива демонстрируют лишь электрокары и "подключаемые гибриды" вроде перспективного Chevrolet Volt, который появится в продаже в 2010 году.

По мнению представителей "Большой тройки" американских автопроизводителей (GM, Ford и Chrysler), данный законопроект позволит существенно увеличить спрос на новые автомобили в Америке. По словам президента совета директоров GM Рика Вагонира, похожие программы, запущенные в Германии и Бразилии, уже привели в этих странах к росту продаж на 20 процентов.

Недовольство же новой правительственной программой выразили иностранные концерны, выпускающие свои модели за пределами США. По словам представителя марки Toyota, ее сверхэкономичный "гибрид" Prius, потребляющий меньше пяти литров на сто километров пробега, под эту программу не попадает, что идет вразрез с принципами свободной торговли, декларируемым американским правительством.

В Германии автолюбитель, сменивший старую машину на новую получает от правительства 2500 евро, напоминает Автолента, в Италии - сумму в размере от 1500 до 5000 евро, в зависимости от количества выброшенного углекислого газа.