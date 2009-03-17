На стадионе Донбасс-Арена установлен трехтонный логотип Шахтера

В Донецке на фасад строящегося стадиона "Донбасс Арена" установлен трехтонный логотип ФК "Шахтер".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, логотип, выполненный из алюминиевого композита и акрила, достигает 9 метров в высоту и 4 метров в ширину. Его закрепили на 32 анкерах, используемых в строительстве массивных конструкций. Логотип установлен со стороны южного входа, где будет расположен офис ФК "Шахтер", а также вход на трибуну фан-клуба.

В пресс-службе отметили, что вывеска собрана более чем из 18 тыс. светодиодов, но при этом она очень экономична - ее мощность составляет приблизительно 2,5 киловатта.